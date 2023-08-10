Как хранить сыр шесть месяцев: интересный трюк с морозилкой

Как долго хранить сыр, чтобы он не портился – сколько можно хранить твердый сыр в холодильнике

Сыр – быстропортящийся продукт, поэтому его важно правильно хранить. Многие применяют неправильные способы, и в результате продукт становится непригодным для употребления.

Но знаете ли вы, какую оптимальную температуру необходимо установить в холодильнике, чтобы она хорошо сохранялась? Французский сыроварь для Sante Plus рассказал об основных правилах, благодаря которым сыр не будет портиться шесть месяцев.

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Важно, чтобы сыр сохранял хороший уровень влажности: оставьте его в вощеной бумаге, желательно оригинальной, а затем заверните в пищевую пленку. Далее храните его в герметичной коробке на дне холодильника.

Зимой твердые сыры можно даже разместить на балконе в деревянном ящике. Этот материал лучше сохраняет этот продукт, чем пластик, но имеет один недостаток: он пропускает запахи. Для холодильника используйте пластиковые контейнеры.

Не все сыры имеют одинаковый срок годности. Сыр с плесенью, например рокфор, можно хранить хорошо завернутым в течение десяти дней. Мягкий сыр с цветущей корочкой, такой как камамбер или бри, хранится неделю, но лучше всего есть в течение трех дней.

Канталь может лежать в течение нескольких дней и иметь на поверхности небольшие плесневые грибки, но их достаточно соскоблить, потому что они не меняют вкуса. Что касается сухих козьих сыров, таких как шароле, то рассчитывайте на три недели, тогда как мягкие козьи сыры съедаются быстро.

Знайте: чем влажнее сыр (в процессе производства), тем меньше он сохраняется.

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Как хранить творог 6 месяцев?

Лучше всего этот способ хранения подходит для сухих сыров. Их нужно нарезать на ломтики или натереть на терке перед замораживанием, чтобы вы доставали столько, сколько вам нужно.

Подготовленный сыр следует положить в пакеты или коробки, пригодные для морозильной камеры, с указанием наименования сыра и даты (употребляют их в течение 2 месяцев).

Чтобы разморозить их, оставьте в холодильнике, затем быстро съешьте. Однако сыры с высоким содержанием воды (камамбер, бри и т.п.) после размораживания могут быть немного мучнистыми. Поэтому их лучше использовать для выпечки.

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