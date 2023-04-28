Как хранить зимнюю обувь, чтобы она занимала меньше места: советы хозяек

В маленьких квартирах зимнюю обувь хранят на балконе. Но так поступать нельзя. От перепадов температур на балконе обувь может расклеиться.

Кроме того, нежелательно хранить обувь в герметично закрытых контейнерах. Через некоторое время на обуви может появиться плесень или грибок. Обязательно кладите в коробку к обуви подушечки с силиконовыми шариками, которые поглощают излишнюю влагу.

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Где хранить зимнюю обувь

Лучше всего обувь хранить в шкафу. Перед упаковкой в коробку помойте обувь, шнурки постирайте. Дождитесь полного высыхания обуви, положите в коробку с ней подушечку с силиконовыми шариками, которая защищает от чрезмерной влажности. Между парой обуви можете положить скомканную бумагу, чтобы ботинки не прикасались друг к другу.

Если у вас есть место в квартире или доме, сделайте обувной шкаф, на полочки которого вы сможете расставлять обувь в зависимости от сезона. Зимние ботинки на полках можно хранить компактно – поставьте один ботинок носком к стенке, а другой – пяткой к стенке. Таким образом, обувь займет меньше места.

Запреты по хранению обуви:

– не храните обувь в слишком теплых/холодных местах или в местах с повышенной влажностью – вещи могут пересохнуть или заплесневеть;

– не позволяйте солнечным лучам попадать на обувь;

– не храните обувь в плотно закрытых контейнерах или пакетах, обувь должна дышать.

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