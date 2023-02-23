Как идеально застелить кровать 'будто в отеле' за 5 минут

Хорошо застеленная кровать радует глаз, на нем так и хочется понежиться после тяжелого дня. Но так утомительно тратить много времени на это рутинное дело. К тому же, заправлять кровать с утра далеко не лучшей идеей, ведь после сна кровать необходимо проветрить. Однако, рано или поздно приходит время и вам снова нужно рыться в одеяле и раскладывать подушки. Сегодня мы расскажем о нескольких способах, которые превратят вашу кровать в уютную постель, такую, как вы видели в отелях. К тому же на это дело уйдет совсем мало времени.

С чего начать

Постельное белье во время сна мнется. Утром необходимо обеспечить ему достаточный приток воздуха. Для этого рекомендуется потрясти отдельно подушки, одеяла и простыни. Дополнительно следует убедиться, что последняя надежно закреплена на матрасе. Часто уголки одеяла также смещаются. Утром нужно вернуть их на место. На последнем этапе предварительных работ следует хорошо сбить подушки.

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Есть как минимум два способа, благодаря которым можно быстро застелить постель, чтобы она выглядела нарядно и аккуратно. Ниже приведена пошаговая инструкция первого способа, как в спальне быстро застелить постель:

Поверх натянутой простыни кладут подушки у основания кровати. Если их несколько, они должны размещаться на одной прямой, не касаясь друг друга.

Следом за простыней и подушками расстилается одеяло или плед. Если кровать односпальная, а одеяло двуспальное, его необходимо сложить пополам. Согласно правилам, одеяло не должно свисать по краям кровати. Но вы можете окучить часть одеяла у подушек.

Поверх одеяла размещаем покрывало или плед. Оно больше размеров, чем матрас и одеяло. Покрывало не свисает до пола. Оно постепенно расправляется, в нем нет складочек.

Как красиво и быстро застелить кровать

Данный способ застилания кровати простой и быстрый. Он предполагает использование дополнительных декоративных украшений. Подушки спрятаны под покрывало. Никакая часть постельного белья не видна при входе в комнату.

Второй способ того, как красиво заправлять кровать, похож на первый. Их отличием является способ складывания одеяла и расположение подушки. Нижеописанный способ больше подходит для постельного белья, на котором расположено красивое постельное белье. Особенно важны в этом случае наволочки. Если они сшиты из атласного, кружевного материала, имеют хороший рисунок, декоративную тесьму, оборку, вышивку или другие декоративные элементы, то описанный способ подходит лучше.

Кровать заправляется следующим образом:

Подушка (или подушки) временно убирается из кровати.

Одеяло складывается в несколько раз так, чтобы занимать ту область кровати, где будут расположены подушки. При этом если подушек 2 или 3, одеяло складывается меньше раз, чем подушка всего одна.

После этого кровать застеляется покрывалом. Оно расправляется так, чтобы на нем не оставалось складок, вмятин и неровностей. Одеяло накрывается покрывалом так же, как и вся постель.

После этого на покрывало, на возвышенность, где находится одеяло, помещается подушка. Она расправляется так, чтобы ее декоративные элементы, украшения или узоры были видны при входе в комнату.

Как красиво и быстро застелить кровать

При таком способе важно, чтобы простыня не выглядывала из-под покрывала. Покрывало должно быть больше размеров, чем простыня, чтобы закрывать его полностью. Матрас тоже должен быть покрыт покрывалом.

В том случае, если вы заправляете кровать исключительно в практических целях, стараясь оградить белье от пыли и сохранить его как можно дольше, рекомендуем использовать плотное хлопковое покрывало. Оно не так сильно притягивает пыль, как шерстяное, и при этом является гипоаллергенным. Кроме того, это отличный вариант для теплого сезона.

Напомним, каждая ткань, из которой изготавливается домашний текстиль, обладает уникальными свойствами, и их необходимо учитывать при выборе. UAportal рассказал, на что обращать внимание при выборе пледа.

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