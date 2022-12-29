Согреет холодными вечерами: как выбрать качественный и теплый плед

Мягкий, комфортный плед – олицетворение домашнего уюта и тепла, стильное и интересное украшение спальни или гостиной. У него приятно заворачиваться холодными зимними вечерами, погружаясь в атмосферу покоя, безмятежности и романтики. В данной статье мы поговорим о том, как верно избрать плед.

Каждая ткань, из которой изготавливается домашний текстиль, имеет уникальные свойства и их необходимо учитывать при выборе. Теплота, воздухопроницаемость, мягкость, гипоаллергенность, яркость цвета – в зависимости от предназначения эти характеристики будут разные.

Модели из шерсти

Текстиль из шерсти – наиболее популярный вариант для дома: он теплый, долговечный, экологичный и простой в уходе (его можно постирать в обычной стиральной машине в щекотливом режиме). Однако натуральный материал плохо поддается покраске, поэтому выбор ограничивается естественными цветами – серый, белый, черный, коричневый, бежевый.

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Для домашнего текстиля используется шерсть разных животных, при этом каждое сырье имеет свои особенности.

Шерсть овцы. Самый дешевый и потому популярный материал в этой категории. Пледы из шерсти овец достаточно теплые и не колючие, за ними легко ухаживать. Такие модели можно выбрать для покрытия ночью в межсезонье, а также прекрасно согреют на террасе или балконе прохладным летним вечером.

Мериносовая шерсть. Меринос – это особенная порода овец с очень тонкой шерстью. Текстиль из этого материала получается более легким, мягким и эластичным. Он отлично сохраняет комфортную для тела температуру в любых условиях, при этом хорошо дышит и быстро сохнет. Еще одно преимущество – в отличие от шерсти овец любой другой породы, мериносовая не электризуется.

Кашемир. Этот материал производится из нежного пуха кашмирских коз: он невероятно тонкий, легкий, очень теплый и приятный на ощупь. Пледы из кашемира – настоящее украшение интерьера: они смотрятся не только уютно, но и роскошно. Однако эти модели стоят недешево, при этом требуют крайне бережного отношения – тончайший материал легко повредить, а чистить его нужно предельно аккуратно.

Шерсть верблюда. Самый теплый из всех шерстяных материалов, согревающий любого мороза, при этом он достаточно легок и мягок. Текстиль из верблюжьей шерсти – отличный выбор для зимы: он вполне может заменить тяжелое одеяло. Правда, такие модели достаточно одинаковы: поскольку эту ткань практически невозможно выкрасить, она доступна только в натуральной бежево-коричневой гамме.

Шерсть альпака. Очень крепкий, плотный и теплый материал, который подходит для зимы и холодного межсезонья. Шерсть альпака имеет уникальный состав, кардинально отличающийся от овечьего и козьего пуха: в этом экзотическом материале никогда не появляются пылевые клещи и моль. Пледы из альпака представлены в широкой цветовой палитре: более 20 натуральных оттенков.

Помните, что натуральная шерсть может вызвать аллергию: для людей с чувствительной кожей и детей выбирайте модели из мериноса и альпака – последние подходят даже для новорожденных.

Другие материалы натурального происхождения

Кроме шерсти в производстве текстиля используются и другие природные материалы растительного и животного происхождения. Они отличаются экологичностью, высоким качеством и гипоаллергенностью, поэтому такие модели отлично подходят даже для комнаты ребенка. На какие ткани обратить внимание?

Хлопок. Модели из хлопка отличаются богатством фактур, принтов и оттенков, поэтому подобрать подходящий к дизайну вашей комнаты плед не трудно. Хлопковые варианты практически не греют, но хорошо дышат и хорошо отводят влагу. Этот материал станет отличным выбором на лето: он с легкостью заменит одеяло на кровати.

Бамбук. Менее разнообразный материал, чем хлопок: фактура у него бывает либо равномерно гладкая, либо немного ворсистая, хотя цветовая палитра у него тоже достаточно широкая. По свойствам бамбуковый текстиль похож на хлопчатобумажный: легкий, дышащий, практически не теплый, простой в уходе (подходит для стирки). К тому же бамбук совершенно не электризуется.

Шелк. Роскошный, гладкий, приятный на ощупь, но довольно дорогостоящий материал. Плед из шелка станет прекрасным украшением интерьера: он смотрится невероятно эстетично и необычно. Шелковые модели также подходят для использования в качестве одеяла в жаркое время года.

Искусственные ткани

Текстиль из искусственных материалов стоит значительно дешевле своих натуральных "коллег", и к тому же отличается большим разнообразием расцветок и насыщенностью красок. Из каких синтетических тканей производят такие модели?

Флисс. Наиболее популярный вариант: снаружи флисовые пледы похожи на натуральные шерстяные, только более тонкие и более легкие по весу. Такие модели компактно складываются, прекрасно согревают и быстро сохнут (например, после дождя), что делает их отличным вариантом для открытых помещений на улице или загородных поездок.

Акрил. Наиболее бюджетный материал из всех возможных. Одно из ключевых преимуществ такой ткани в том, что она легко поддается окрасу: оттенки получаются яркие, они не выгорают и не выцветают даже после многих стирок. Акриловые модели гипоаллергенны и просты в уходе, они крепкие и легкие, но не слишком теплые – такой вариант больше подойдет для прохладного лета или теплого межсезонья.

Искусственный мех. Экологический и "гуманный" аналог натурального меха – искусственный: пледы из этого материала выглядят не менее стильно и так же приятны на ощупь, однако гораздо более крепкие и износостойкие. Как декор такой текстиль смотрится роскошно и богемно.

Вискоза. Эта ткань по своим свойствам близка к натуральным: она отлично дышит, хорошо отводит влагу и тактильно приятна за счет своей гладкой шелковистой фактуры. Однако плед из вискозы практически не сохраняет тепло, требует бережного отношения и быстро изнашивается. Этот вариант не очень функционален и больше подходит для декора помещения.

Главный недостаток всех пледов из искусственных материалов – электризация: при уходе за такими моделями нужно использовать средства, снимающие статическое электричество.

Пледы из смесевых тканей

В производстве смесевых моделей используется комбинация синтетических и натуральных волокон: это придает готовому текстилю преимущества обоих материалов. Плед может быть изготовлен из следующих тканей:

хлопок + акрил: теплый, дышащий, износостойкий;

хлопок + шерсть: мягкий и очень теплый;

мохер (шерсть + акрил): долговечный и крепкий;

хлопок + вискоза: очень крепкий и приятный на ощупь.

Ваш выбор напрямую зависит от температуры воздуха в вашем доме. В сухом помещении с хорошим отоплением, где даже в зимние морозы вы ходите в майке или тонком халате, идеально себя проявляют пледы из акрила. Но здесь не всё так просто. Также следует учитывать толщину и плотность изделия, ведь от этих параметров зависит их способность согревать. Плотный массивный плед из акрила станет настоящей палочкой-выручалочкой в суровые морозы. В то же время тонкий и невесомый аксессуар из тонкой акриловой пряжи подарит приятное тепло в межсезонье.

Флис и микрофибра лучше впитывают тепло и быстро высыхают. Под ними всегда комфортно и нет эффекта "паровой бани". Все аксессуары можно стирать в машине при щадящем режиме. Они не мнутся, а потому утюжка исключается. Также все материалы подходят аллергикам и не будут съедены молью. Отличное приобретение не только для зимы, но и круглогодичного использования.

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