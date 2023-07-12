Как использовать пиво в уходе за растениями: топ-2 полезных совета

Подкормка пивом дает результат не хуже, чем комплексные удобрения. Мы расскажем, какие растения можно подкармливать пивом и как это делать.

Польза пива для растений

Пиво как укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровление растений. Оно содержит следующие полезные вещества:

Дрожжи

Благодаря им побеги и корни быстрее растут, растения меньше болеют, дают хороший урожай и пышно цветут.

Солод

Способствует размножению микроорганизмов, перерабатывающих почву и обогащающих ее азотом и калием, ускоряет рост растений.

Шишки хмеля

Содержат полезные вещества – калий, магний, железо, кальций, камедь, каротин, марганец, фосфор, селен, флавоноиды, витамины группы В.

Читайте также: Чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай

Какие растения любят пиво

Пивом можна прикармливать практически все огородные культуры, за исключением картофеля, лука, чеснока, листового салата. После полива пивом они теряют свои полезные свойства и вкус.

Как подкармливать растения пивом

Пила для подкормки должна содержать только хмель, солод, воду и дрожжи. Чаще пиво разбавляют отстоянной или талой водой в пропорции 1:10.

Поливать нужно под корень, стараясь не попадать на листочки, которые надо побрызгать водой. Разбавленного пива требуется 500 мл для одного растения, неразбавленного – 100 мл на каждое.

Напомним, мы уже писали, как правильно вносить минеральные удобрения, чтобы получить хороший урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !