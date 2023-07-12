Як використовувати пиво у догляді за рослинами: топ-2 корисні поради

Підживлення пивом дає результат не гірший, ніж комплексні добрива. Ми розповімо, які рослини можна підживляти пивом та як це робити.

Користь пива для рослин

Пиво як зміцнює імунітет та пришвидшує одужання рослин. Воно містить такі корисні речовини:

Дріжджі

Завдяки ним пагони і корені швидше ростуть, рослини менше хворіють, дають хороший урожай і пишно цвітуть.

Солод

Сприяє розмноженню мікроорганізмів, які переробляють грунт і збагачують його азотом і калієм, пришвидшує ріст рослин.

Шишки хмелю

Містять корисні речовини - калій, магній, залізо, кальцій, камедь, каротин, марганець, фосфор, селен, флавоноїди, вітаміни групи В.

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Які рослини люблять пиво

Пивом можна підгодовувати практично всі городні культури, за винятком картоплі, цибулі, часнику, листового салату. Після поливу пивом вони втрачають свої корисні властивості та смак.

Як підгодовувати рослини пивом

Пила для підгодівлі повинно містити тільки хміль, солод, воду і дріжджі. Найчастіше пиво розбавляють відстояною чи талою водою в пропорції 1: 10.

Поливати треба під корінь, намагаючись не потрапляти на листочки, якітреба побризкати водою. Розбавленого пива потрібно 500 мл для однієї рослини, нерозбавленого – 100 мл на кожну.

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