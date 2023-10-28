Как использовать разряженные батарейки: нестандартный лайфхак

Эксперты рассказали, почему владельцам смартфонов не стоит торопиться выбрасывать пальчиковые батарейки. По словам специалистов, работающих в области технологий, в случае разрядки батареи на смартфоне с сенсорным экраном, пальчиковая батарейка может быть полезна.

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Эту интересную информацию предоставляет издание "Апостроф". Оказывается, она может быть использована для различных полезных целей, которые помогут владельцам гаджетов в различных ситуациях.

В этом "лайфхаке" батарейка выступает в роли стилуса для смартфона. Для того чтобы это работало, достаточно просто проскользнуть минусовой стороной батарейки по экрану телефона, и дисплей на нем "реагирует". Таким образом, не нужно приобретать отдельный стилус с силиконовым наконечником для рисования или навигации.

Более того, существуют случаи, когда именно такой импровизированный стилус в форме батарейки может быть весьма полезен пользователям смартфонов. Особенно в программах, требующих точного взаимодействия.

К примеру, в программах для рисования, где необходимо создавать образы пальцами, батарейка может помочь решить эту задачу, поскольку она позволяет создавать тонкие детали и линии на экране.

Дополнительно, пальчиковая батарейка может оказаться незаменимой в холодную погоду. Нередко зимними днями нам приходится использовать смартфон при низких температурах. Чтобы не снимать перчатки и при этом эффективно пользоваться гаджетом, достаточно держать батарейку в кармане. Она также будет взаимодействовать с экраном смартфона, что облегчит использование устройства в холодное время.

Раньше мы писали о том, как правильно проверить заряд батарейки.

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