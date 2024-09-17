Как из фильма 'Чужой': новый вид ос в США откладывает личинки в еще живую жертву (фото)

Исследователи из Миссисипи случайно обнаружили новый вид паразитической осы, откладывающей свои яйца внутри живых взрослых плодовых мух. Личинки осы растут в теле мухи и, наконец, вырываются наружу, убивая своего хозяина, напоминающего сцену из фильма "Чужой". Новый вид осы получил название Syntretus perlmani.

Открытие стало неожиданностью, поскольку этот вид является первой осой, заражающей именно взрослых мух, тогда как ранее ученые наблюдали только заражение личинок или куколок, пишет Live Science.

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Самка осы вводит яйцо внутрь мухи с помощью своего жала, после чего личинка развивается внутри хозяина около 18 дней. Несмотря на серьезные повреждения, муха остается в живых еще несколько часов после выхода личинки.

Syntretus perlmani. Источник: Matthew Ballinger Syntretus perlmani. Источник: Matthew Ballinger

Муха, зараженная личинкой осы. Источник: Matthew Ballinger Муха, зараженная личинкой осы. Источник: Matthew Ballinger

Исследование, опубликованное в журнале Nature, вызвало удивление в научном сообществе, поскольку плодовые мухи рода Drosophila являются одними из наиболее изученных насекомых. Исследователи впервые встретили личинку осы при анализе мух на наличие паразитических червей, и это открытие стало основой для дальнейшего исследования.

Команда ученых подтвердила свою находку, вырастив ос в лаборатории и изучив их ДНК. Было также установлено, что S. perlmani может заражать другие виды плодовых мух, в частности, Drosophila acutilabella и даже Drosophila melanogaster, которые являются основой для генетических исследований.

Исследователи предполагают, что наличие этого вида осы оказалось столь поздно из-за неожиданного способа заражения взрослых насекомых.

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