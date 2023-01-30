Как избавиться от конденсата на окнах с помощью соды и соли

В холодное время на окна появляется очень серьезная проблема, от которой не всегда легко избавиться. Речь идет о конденсате на окнах.

К счастью, существует эффективное решение этой проблемы. Об этом пишет Sante+.

Читайте также: Как избавиться от конденсата на окнах за 5 минут: три эффективных способа

Конденсат на окна образуется, когда в помещении тепло, а снаружи – холодный воздух. Уровень конденсации возрастает, если окна плохо изолированы, а влажность высока. Однако одним из лучших средств есть пищевая сода.

Как убрать конденсат с помощью соды

Пищевая сода прекрасно борется с запотеванием, а ее использование очень просто.

1. Смочите мягкую чистую ткань в растворе.

2. Осторожно протрите окна.

3. Удалите остатки слегка увлажненной тканью.

4. В последний раз протрите окна, которые будут выглядеть безупречно.

Читайте также: Какой популярный лайфхак от образования конденсата на окнах не работает и может только навредить

Если вы хотите использовать альтернативный метод с минимальными усилиями, насыпьте 1 стакан пищевой соды в емкость, прежде чем поставить ее на заветный подоконник. Порошок поглотит избыток влаги, сохраняя ваше окно без запотевания.

Другим способом, но не менее эффективным является использование каменной соли или бикарбоната натрия. Посолите одну или несколько емкостей и поставьте их на подоконник. Эти кристаллы вскоре удалят конденсат из окон. Поэтому эти способы очень эффективны и экономны.

Как избежать образования конденсата на окнах другими средствами, кроме пищевой соды

Есть другие способы удаления конденсата из окон, кроме соды и соли. Один из самых простых из них состоит в принятии простого рефлекторного трюка, который заключается не что иное, как регулярное проветривание комнат. Открывайте окна примерно на 20 минут в день, поскольку свежий воздух удаляет влагу.

Напомним, что тюль белого цвета со временем непременно тускнеет, или даже становится желтым. Это происходит вследствие оседания пыли и грязи на поверхности ткани.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!