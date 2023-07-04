Как избавиться от лишайника: простой лайфхак для садоводов

Как избавиться от лишайника в саду

Лишайник, в виде белых наростов на деревьях, часто становится пристанищем для паразитов, хотя сам по себе не наносит вреда дереву. Как избавиться от этих белых наростов?

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Прежде всего, следует внимательно их удалить, используя жесткую металлическую щетку или скребок из плотной древесины.

После того, как вы успешно очистили ветви, рекомендуется обработать их специальным раствором. Один из вариантов – использовать раствор железного купороса, где на 10 литров воды добавляется 250 граммов купороса. Этот раствор можно распылить на поверхность ветвей с помощью распылителя.

Альтернативой является зольно-мыльный раствор. Для его приготовления нужно растворить 0,5 килограмма золы и 1,5 килограмма гашеной извести в 10 литрах воды и оставить на настое 3-4 дня. Полученный раствор можно использовать для опрыскивания ветвей, требующих очистки от лишайников.

Важно помнить, что обработка поверхности ветвей должна быть регулярной, особенно, если вы наблюдаете повторное появление лишайников. При соблюдении правильных процедур вы сможете уберечь дерево от ненужных паразитов и сохранить его здоровье и красоту.

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