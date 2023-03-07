Как избавиться от муравьев на огороде, чтобы они не уничтожали растения: простой лайфхак

Как избавиться от муравьев на огороде

Весной огородники начинают посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться.

Муравьи способны грызть корни, стебли и листья. Они уничтожают сеянцы, распространяют семена сорняков на участке и разводят тлю. Если вовремя не принять меры по ликвидации этих насекомых, ваши растения могут быть уничтожены очень быстро.

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Чем обработать землю, чтобы избавиться от муравьев

Если на вашем огороде или в саду завелись муравьи – старайтесь найти места их скопления. Их нужно посыпать обычной солью.

Также можно приготовить специальную смесь. Для этого на 10 литров воды возьмите 400 граммов хозяйственного мыла и 2 столовых ложки карболовой кислоты. Этим средством следует обработать места скопления муравьев.

Также муравьи не любит запах угля и золы. К тому же это также один из самых популярных видов удобрений. Таким образом, обработав грядки перегоревшим углем или золой, вы не только избавитесь от муравьев, но еще и сможете подкормить свои растения, что положительно повлияет на урожай.

Также избавиться от муравьев поможет нашатырный спирт. Чтобы обработать этим средством участок огорода, приготовьте смесь из воды и нашатырного спирта. На 8-10 л воды нужно взять 10 г нашатырного спирта, перемешать и обработать землю.

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