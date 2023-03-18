Как избавиться от мышей дома: пять проверенных способов

Как избавиться от мышей дома - что делать, если завелись дома мыши

В доме, квартире, гараже, на даче или хозяйственных помещениях могут завести мыши. Эти грызуны разносят опасные болезни, портят продукты, покидают дыры.

Однако эту проблему легко решить. Подробнее о действенных способах читайте в материале UAportal.

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Действенные методы избавления от мышей

Самым популярным средством являются мышеловки. Туда кладут приманку – сыр, колбасу, хлеб, сладости и т.д. Лучше всего устанавливать их поближе к плинтусам, мусорному ведру. Однако будьте внимательны, чтобы не пострадали домашние животные или дети. Если заметили где-нибудь дырку, то закройте ее строительной пеной.

Еще одним способом является специальный яд, который нужно разложить по квартире или дому. Важно, чтобы домашние животные и дети не имели доступа.

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При наличии мышей нужно промыть дом с хлоркой, но хорошо проветривайте помещение и используйте перчатки.

Также можете обратиться к специалистам, борющимся с грызунами, но это довольно дорогостоящий вариант.

Народные методы, которые помогут избавиться от мышей

Давним средством является использование растительного масла, которое нужно налить в банке. Оставьте ее под наклоном горлышком вверх. Уже к утру грызуны будут внутри емкости, поэтому выбирайте большую.

Еще один вариант – добавьте яд к кусочкам хлеба и другой пищи, или цемент или стекло. Однако этот способ не отличается гуманностью.

Какие запахи не любят мыши

Мыши – привередливые грызуны, которые не переносят некоторые запахи. В частности, это полынь, мята, кинза, ромашка, бузина, кориандр, столовый уксус и хлорка.

Также эти грызуны боятся ультразвука, но он не проходит через стены. Стоит это не слишком дешево.

Напомним, что весной огородники начинают посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться.

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