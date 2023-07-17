Как избавиться от неприятного запаха на кухне: два простых лайфхака

На кухне обычно скапливаются разнообразные запахи от еды, бытовых химикатов и мусора. Но вы можете сделать так, чтобы в этой комнате всегда царил приятный аромат, не используя дорогие освежители из магазина. Вот два простых, но эффективных лайфхака, которые помогут устранить неприятные запахи на кухне, сообщает издание The Sun.

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Прежде чем заменить мусорный пакет, насыпьте в него небольшое количество пищевой соды. Этот продукт легко лишит мусорное ведро неприятного запаха. Также вы можете добавить несколько капель любимого эфирного масла в соду, чтобы создать приятный аромат.

Еще один способ избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра – использовать лимон. Просто положите половинку лимона в помойку. Кислота, содержащаяся в цитрусовых, поможет растворить грязь и естественным образом обеспечит свежесть на вашей кухне.

Кроме этого, если вам нужно устранить неприятный запах из холодильника, воспользуйтесь ванильным экстрактом. Замочите ватный диск или тампон в ванильном экстракте и поместите его в холодильник. Он заполнит простор приятным ароматом.

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