Как избавиться от пищевой моли на кухне: 4 способа

Вопреки вашим усилиям поддерживать чистоту на кухне, пищевая моль может стать неприятным гостем в любой момент. Даже у тех, кто очень тщательно соблюдает правила гигиены. Причина в том, что этот непрошеный гость может прийти из магазина вместе с зараженной крупой.

Об этом сообщили в УНИАН. Отметили, что первое, что следует сделать – это определить место логова моли.

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Для этого проведите инспекцию кухни и посмотрите все темные места: плинтусы, уголки шкафов и ящики, духовку и хлебницу. Если вы обнаружите паутину внутри пакета крупы, это сигнал, что личинки моли уже присутствуют. Они начнут распространяться и создавать неприятности.

Есть некоторые народные средства, которые могут помочь вам избавиться от пищевой моли:

Чеснок: следует положить по две дольки чеснока в емкость с крупами. Уксус: нужно развести уксус с водой в соотношении 1:1 и вымыть все шкафчики на кухне. Хозяйственное мыло: нужно натереть один брусок хозяйственного мыла на терке, развести его в 1 литре воды и вымыть этим раствором все поверхности. Лаванда, лавровый лист, табак: эти запахи отпугивают моль, поэтому нужно разместить эти запахи на полках.

Следует избавиться не только от взрослых бабочек, но и от личинок, иначе проблема вернется. Все крупы, в которых вы обнаружили паутину, личинки или моль, выбросьте. Шкафы и полки обязательно вымойте с помощью раствора из уксуса или хозяйственного мыла. А чтобы обезопасить себя от повторного появления моли, не покупайте крупу "впрок" и не храните их в заводских пакетах дольше двух месяцев.

Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.

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