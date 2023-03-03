Как избавиться от пищевой моли на кухне подручными средствами

Появление продовольственной моли на кухне свидетельствует, что среди ваших продуктов были такие, где она успела отложить свои личинки. Поэтому придется перебрать все запасы во всех ячейках или избавиться от вредителя.

Попадает моль в кухню преимущественно с зараженными продуктами. Чаще это крупы, сухофрукты, чай, макароны.

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Понять, что в продуктах завелась моль можно по одному из признаков:

увидеть бабочек моли, летающих кухней;

увидеть куколок моли, прикрепившихся к стенам, потолку или стенам шкафчика;

увидеть личинки или паутинки в емкостях с бакалеей;

найти личинки или бабочек в приготовленной пище.

Как только вы заметили хотя бы один из признаков того, что на кухне завелись вредители, сразу начните проверять емкости со следующими продуктами: муку, крупы, какао, сахар, сухофрукты, орехи, цельное зерно, сухари, хлеб. Миль может перебраться во все негерметично закрытые продукты.

Прежде всего нужно сделать – избавиться от продуктов, в которых моль сделала кладки яиц. Внимательно просмотреть находящиеся рядом продукты.

Если жалко выбрасывать сразу все, то продукты можно попытаться поместить в герметичную посуду и подождать 1-2 недели – если моль там не появится, то их можно будет потреблять.

Вторая ваша задача состоит в том, чтобы обработать все емкости, в которых хранились продукты, промыть все шкафчики мыльным раствором с добавлением пищевого уксуса или раствором с камфорным спиртом (соотношение спирта и воды 1:1).

Внимательно осмотрите всю кухню в поисках личинок и уберите их.

Чтобы моль не заводилась, опытные хозяева используют подручные средства – это душистые травы и некоторые отпугивающие моль продукты.

Можно разложить по кухне в холщовых мешочках лаванду, мяту, розмарин.

Поможет и чеснок – его нужно очистить от шелухи, нарезать и положить на блюдечки. Эти блюдца расставьте на полочках, где вы храните крупы.

Кожи цитрусовых тоже способны "запугать" моль. Однако это касается только свежих шкурок, не засохших, поэтому время от времени их нужно менять.

Кстати, моль не любит и запаха лаврового листа. Кусочки этой душистой приправы нужно разложить в тех местах, где вы храните продукты.

А еще моль нетерпима к грецким орехам – листья этого растения раскладывают по кухне и в шкафах, где хранятся крупы. Для эффективной борьбы необходимо периодически менять увядшие листики ореха на новые, свежесорванные.

Что делать, чтобы моль на кухне не завелась:

При покупке бакалея тщательно проверяйте каждый продукт;

Не покупайте продукты с большим запасом;

Используйте в доме отпугивающие моль средства (травы, специи, цитрусовые корочки);

Используйте для хранения стеклянную или металлическую герметичную посуду;

Чаще проветривайте помещение;

Храните в каждой банке с крупой зубчик чеснока. Вкус крупы от этого не изменится, а моль этот запах не переносит;

Храните продукты в холодильнике. При низкой температуре (ниже 10-13 градусов) личинки погибают и моль не размножается.

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