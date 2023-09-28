Как избавиться от плесени на окнах: четыре способа

Черный грибок на окнах – это не только эстетическая проблема, но и угроза здоровью. Он может вызвать кашель, аллергию и даже бронхиальную астму.

Чтобы избавиться от плесени, не обязательно покупать дорогостоящие химические средства. Есть несколько эффективных домашних способов, которые помогут очистить окна и защитить свое здоровье. UAportal расскажет, как избавиться от грибка с помощью народных средств.

Уксус

Уксус – это недорогое и эффективное средство для борьбы с плесенью. Он не только убивает грибок, но и дезинфицирует поверхность.

Чтобы убрать плесень с помощью уксуса нужно:

Смочить губку в уксусе. Протереть места с плесенью. Оставить уксус в час, чтобы он растворил плесень. Протереть поверхность чистой губкой.

Отбеливатель

Отбеливатель – это еще одно эффективное средство для борьбы с плесенью. Однако он более агрессивен, чем уксус, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать осторожность.

Чтобы убрать плесень с помощью отбеливателя следует:

Смешать отбеливатель с водой в соотношении 1:1. Протереть смесью отбеливателя и воды участок с плесенью. Оставить средство на 30 минут. Протереть поверхность чистой влажной губкой.

Фунгицид

Фунгицид – это специальное средство для борьбы с плесенью и грибком. Его можно купить в хозмагазине.

Чтобы убрать плесень с помощью фунгицида, необходимо протереть места с плесенью губкой, смоченной в растворе фунгицида и воды в соотношении 1:1. При этом нужно использовать перчатки.

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Ультрафиолетовая лампа

Ультрафиолетовые лучи эффективно убивают плесень. Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно использовать ее для очистки окон.

Чтобы убрать плесень с помощью ультрафиолетовой лампы, осветите пораженные плесенью участки ультрафиолетовой лампой. После этого грибок исчезнет.

После того, как вы убрали плесень, важно устранить причину ее появления. Для этого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении и избегать повышенной влажности.

Напомним, мы рассказали, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

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