Как избавиться от плохого запаха на одежде без стирки: неожиданный лайфхак

Как избавиться от неприятного запаха на одежде без стирки

За последние годы, водка стала очень популярным домашним средством, которое можно использовать для многих различных потребностей. Как пишет издание Food52.com, водка может быть полезна для тех, кто хочет придать своей одежде, матрацам и коврам свежего запаха, не выпирая их.

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Если вы хотите избавиться от сильного запаха, такого как сигаретный дым или пот на одежде, просто обрызгайте его чистой водкой. Ждите, пока водка полностью испарится, а с ней и запах.

Этот же метод можно применять для освежения матрасов, ковров и других предметов из ткани, требующих освежения.

Водка также может быть полезна для удаления пятен. Если на вашей одежде или ковре остались пятна от красного вина, трав или рвоты, просто распылите водку на пораженный участок, подождите 10 минут, а затем промойте холодной водой. Повторяйте процесс, пока пятна не исчезнут. Обратите внимание, что перед использованием водки для удаления пятен необходимо убедиться, что ткань не повреждена.

Кроме того, водка может использоваться как эффективное средство для чистки и удаления неприятных запахов на разных поверхностях. Так что в следующий раз, когда вам понадобится домашнее средство для бытовых нужд, попробуйте использовать водку.

Раньше мы писали о том, как избавиться от неприятного запаха с доски для нарезки.

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