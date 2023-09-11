Как избавиться от плюща на огороде и в саду с помощью соли: простой лайфхак

Как избавиться от сорняков на огороде и в саду

В саду и на огороде борьба с обильной сорной травой часто становится серьезной проблемой для хозяев, поскольку это растение может истощить почву и способствовать распространению болезней и вредителей среди других саженцев.

Одним из самых агрессивных сорных растений является английский плющ, который может вызвать гибель других растений. Однако OBOZREVATEL нашел эффективный способ, чтобы помочь справиться с этой задачей.

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Английский плющ доставляет серьезные заботы огородникам, поскольку он проникает в почвенный покров, засоряет и блокирует солнечный свет, истощает почву и привлекает вредителей. Если вы заметили, что это растение начало расти на вашем огороде или в саду, важно принять немедленные меры, поскольку плющ может расти до нескольких метров в короткое время.

К счастью, вы не должны тратить деньги на химические средства для борьбы с английским плющом. Для решения этой проблемы достаточно иметь под рукой каменную соль. Вам следует вырезать плющ и сделать в корнях дырку, в которую затем наполните соль. После этого хорошо зафиксируйте эту область лентой или другими материалами. Этот метод позволит высушить растение, мешая ему расти дальше.

Повторяйте эту процедуру еженедельно. Обычно одного-двух применений достаточно, чтобы избавиться от английского плюща, но если он растет уже не первый год, может потребоваться больше времени и стараний. Для ускорения результата можно рассыпать соль вокруг стебля плюща.

Когда плющ засохнет и отомрет, вы можете выкопать его корни и полностью избавиться от этого нежелательного растения.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них могут привлечь тараканов.

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