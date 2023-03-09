Как избавиться от следов от маркеров и фломастеров на одежде: эффективные лайфхаки

Фломастеры и маркеры могут оставлять неприятные следы на одежде, особенно на светлых тканях. Чтобы удалить следы фломастера из одежды без лишних усилий, необходимо знать несколько простых советов.

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Самый простой способ – использование обычного спирта. Нанесите немного спирта на загрязненное место и протрите мягкой тряпкой. Если следы фломастера достаточно сложны, добавьте немного соды в спирт.

Другой вариант – использование зубной пасты. Нанесите зубную пасту на загрязненное место, тщательно растирайте, затем промойте водой.

Если эти способы не помогли, попробуйте использовать жидкое пятновыводитель, содержащее ацетон или растворитель. Нанесите на загрязненное место, подождите 5-10 минут, затем промойте водой. Помните, что эти средства могут повредить ткань, поэтому проверьте их на небольшом кусочке перед использованием на одежде.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах. А также что нужно делать

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