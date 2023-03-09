Як позбутись слідів від маркерів та фломастерів на одязі: ефективні лайфхаки

Фломастери та маркери можуть залишати неприємні сліди на одязі, особливо на світлих тканинах. Щоб видалити сліди фломастерів з одягу без зайвих зусиль, необхідно знати кілька простих порад.

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Найпростіший спосіб – використання звичайного спирту. Нанесіть трохи спирту на забруднене місце та протріть його м'якою ганчіркою. Якщо сліди фломастера досить складні, додайте трохи соди в спирт.

Інший варіант – використання зубної пасти. Нанесіть зубну пасту на забруднене місце, ретельно розтирайте, потім промийте водою.

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Якщо ці способи не допомогли, спробуйте використати рідкий засіб для видалення плям, який містить ацетон або розчинник. Нанесіть на забруднене місце, зачекайте 5-10 хвилин, потім промийте водою. Пам'ятайте, що ці засоби можуть пошкодити тканину, тому перевірте їх на невеликому шматочку тканини перед використанням на одязі.

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