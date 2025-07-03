Как изменятся тарифы на коммунальные платежи в Украине после войны: прогноз эксперта

После завершения масштабной войны на Украине возможно повышение тарифов на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме настаивает на необходимости привести цены на "коммуналку" в соответствие с рыночными показателями.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН подчеркнул, что "рыночные тарифы означают рост цен не на 50%". "Например, рыночная цена на электроэнергию может достигать 9-11 гривен за кВт-час, что означает возможное увеличение тарифов для населения не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость колеблется от 20-25 до 30 гривен за кубометр, что может привести к удорожанию на 250%", – объяснил эксперт.

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В то же время, он подчеркнул, что тарифы на водоснабжение для украинцев не будут расти существенно, поскольку их стоимость не связана с ценами на газ или электроэнергию. Однако подорожание электроэнергии приведет к увеличению стоимости обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.

"Наибольшее влияние роста тарифов на газ ощутят услуги по отоплению и горячему водоснабжению, ведь около 95% их стоимости зависит именно от стоимости "голубого топлива"", - подытожил Попенко.

Раньше мы рассказывали, что в Украине существенно подорожала коммуналка.

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