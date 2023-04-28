Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в мае

В Украине был введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. В частности, это касается цен на газ, тепло и горячую воду для населения.

В то же время, действие моратория не распространяется на холодную воду и электроэнергию. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Кабмин планирует повысить тарифы на электроэнергию для населения, однако до 31 мая стоимость света будет неизменной. В частности, сейчас бытовые потребители платят 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

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По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа – до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч.

В мае ожидается повышение тарифов на холодную воду для поставщиков. В целом НКРЭКУ сначала повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Но затем это решение было отменено.

Стоимость газа для бытовых потребителей не подлежит увеличению. 98% потребителей получают газ от "Нефтегаза" по цене 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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