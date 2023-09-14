Как легко и быстро наточить терку: лайфхак

Каждая хозяйка знает, что терка является незаменимым инструментом на кухне. Однако со временем ее зубцы могут затупиться, что приводит к тому, что следует изменить инструмент.

Однако в Pixel рассказали, как просто и быстро наточить терку. Первое, что вам понадобится, это кружка или тарелка из прочной керамики и вода. Смочите зубцы терки водой.

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Далее нажимая, кружкой или тарелкой многократно проводите по зубцам терки вдоль лезвий. Эта простая процедура обычно занимает всего 5-10 минут, но в результате ваша терка снова станет острой.

Еще одним эффективным способом восстановления остроты терки является использование пищевой фольги. Сверните фольгу в шар и "натрите" им зубцы терки. После этого промойте кухонный инвентарь. Вы можете снова наслаждаться своей теркой, словно она только что была куплена.

Благодаря этим простым действиям вы сможете восстановить остроту своей терки и снова наслаждаться легким и эффективным использованием кухонного инвентаря.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко наточить затупившиеся ножи блендера.

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