Как легко избавиться от плохого запаха в дачном туалете

Как избавиться от неприятной вони из туалета на даче

У многих владельцев дачных домов часто возникает проблема неприятного запаха в туалете. Но есть простые способы, которые помогут избавиться от вони и предотвратить его возвращение. Как сообщает сайт cpykami, один из таких методов заключается в использовании соды и железного купороса.

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Для этого нужно растворить 100 г соды и 200 г железного купороса в 5 л воды, тщательно перемешать и вылить в туалет. Этот метод подходит для всех дачных туалетов и помогает на длительное время.

Также существует более простой раствор, который заключается в растворении половины пачки соды в 10 литрах холодной воды. Затем тщательно перемешайте и вылейте раствор в туалет. Добавление немного ментолового эфирного масла необязательно, но может добавить приятный аромат.

Кроме того, существуют другие способы борьбы с запахом в туалете на даче, такие как использование остатков угля, скошенной травы или помидорной ботвы. Но использование соды и железного купороса является одним из наиболее эффективных методов решения этой проблемы на долгое время. Помните, что повторение процедуры рекомендуется ежегодно.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро убрать неприятный запах канализации и мочи в туалете.

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