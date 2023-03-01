Как легко избавиться от пыли на обоях: простой лайфхак

Пыль скапливается на всех поверхностях, на мебели, полу и даже на стенах, особенно, если у вас дома наклеены рельефные обои. Причиной появления пыли является множество факторов – отмершие частицы эпидермиса и волос из тела человека, фрагменты разных волокон, уличная пыль, прилетающая через окно во время проветривания, шерсть домашних питомцев и остатки различных материалов.

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Особенно трудно избавиться от пыли на обоях, ведь их можно случайно повредить. Однако есть один эффективный способ очистить обои так, чтобы не испортить интерьер. Для этого следует использовать пульверизатор.

Его следует наполнить водой и кондиционером в пропорции 3:1 – 70% бутылки должны быть заполнены водой, а 30% – кондиционером. Раствор следует тщательно взбалтывать, пока он не станет равномерным, поскольку кондиционер должен полностью раствориться.

Равномерно распределите раствор по обоям. После этого бумажным полотенцем или салфетками осторожно протрите поверхность. Затем сделайте то же самое, но уже сухой тканью.

Благодаря этому лайфхаку дом наполнится приятным ароматом, а пыль дольше не будет оседать на поверхностях, ведь кондиционер отталкивает его.

Раньше мы писали об еще одном интересном лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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