Как легко почистить батареи от пыли: лайфхак

Батареи производят из разных материалов, но в Украине, особенно в старых домах, обычно установлены чугунные и алюминиевые батареи. Внутри них циркулирует горячая вода, за счет чего и нагревается помещение. Но когда на радиаторах скапливается слой пыли и грязи, их теплоотдача падает. Поэтому важно регулярно очищать батареи.

Лучше всего – протирать батареи еженедельно влажной тряпкой. Если вы давно не чистили радиаторы, то придется провести более тщательную уборку и потратить больше времени.

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Для этого вам понадобится:

пылесос;

ведро;

жидкое моющее средство;

ершик или палка, на которую можно намотать тряпку;

две тряпки, для мытья и сухую вытирку;

тряпка или другой материал, чтобы постелить под батарею;

фен.

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Сначала следует собрать пылесосом как можно больше пил и грязи, для этого удобно использовать плоскую щелевую насадку, или пропылесосить трубкой. Надо очень тщательно пройтись по всем местам за, на и под батареей.

Затем постелите под батарею тряпку или кусок полиэтилена, чтобы грязь и капли воды не попадали на пол во время уборки. Так же можно закрыть стену за батареей каким-нибудь материалом, закрепив его малярным скотчем, чтобы защитить поверхность от загрязнений.

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Чугунные батареи удобно чистить длинным ершиком, особенно между секциями радиатора. Вместо ершика можно взять длинную палку и намотать на нее тряпку. Также может подойти старая зубная щетка. Этими инструментами будет удобно выметать грязь и пыль.

Затем налейте в ведро теплой воды, добавьте немного жидкого моющего средства и намочите ершик. Тщательно почистите их между секциями. После окончания влажной уборки, вытрите радиатор досуха, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Секции алюминиевой батареи слишком узкие, поэтому здесь ершик будет не таким удобным. Однако очистить такой радиатор можно с помощью:

Парогенератор – обработайте им батарею, пар превратится в воду и она вытечет вниз вместе с грязью. Не забудьте положить под батарею тряпки;

Фена – им можно продуть батарею, а под ней следует положить влажные тряпки, чтобы пыль оседала на них, а не разлеталась по комнате;

Перчаток – это не столь эффективно, но подойдет, если у вас нет парогенератора и фена. Наденьте хлопчатобумажные перчатки, намочите их в воде и вычистите руками как можно больше грязи.

Если батарея или одна из ее секций засорилась изнутри, то из-за этого она может отдавать меньше тепла. Вот признаки того, что это произошло:

одна из батарей холоднее других в доме;

батарея на ощупь холоднее трубы рядом с ней;

батарея прогревается неравномерно;

одна из секций батареи холодная.

В таком случае следует промыть радиатор изнутри, чтобы удалить накопившиеся там отложения. Для этого следует вызвать мастера, использующего специальные химические средства или сильное давление воды.

Напомним, ранее мы писали о том, как самостоятельно спустить воздух из радиаторов, чтобы батареи лучше грели.

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