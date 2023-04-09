Как легко очистить духовку даже от очень стойкого нагара: простой лайфхак
Как очистить духовой шкаф от сильного нагара
Чистка духовки может быть неприятной задачей, даже для опытной хозяйки. Но не стоит паниковать, поскольку существуют лайфхаки, которые могут сэкономить ваши силы и время на уборку.
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Об одном эффективном способе пишет издание cpykami. Он поможет отчистить духовку от жира и нагара с помощью обычных средств, таких как бумажные полотенца, пищевая пленка и моющее средство.
- Распределите очищающее средство на стенке духовки. Можно использовать любое средство, обычно используемое для уборки духовки;
- Накройте стенки духовки бумажными полотенцами. Это поможет сохранить средство на поверхности стен и избежать высыхания;
- Распылите снова средство для удаления жира и нагара на бумажные полотенца, чтобы они хорошо пропитались;
- Закройте бумажные полотенца пищевой пленкой. Это поможет образовать барьер, чтобы средство не высохло и было эффективным;
- Оставьте все на несколько часов или на ночь, в зависимости от степени загрязнения вашей духовки. Если нагар очень сильный и устаревший, лучше оставить на ночь, если меньшая степень загрязнения – то на пару часов;
- Затем снимите пищевую пленку вместе с бумажными полотенцами и удалите все остатки загрязнений губкой, используя моющее средство.
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