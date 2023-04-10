Как легко очистить ручки плиты от жира: простой лайфхак

Во время приготовления пищи на кухонной плите ручки, регулирующие подачу газа, часто покрываются липким слоем жира, так же, как и сковородки, стоящие на поверхности плиты. Однако есть эффективный способ очищения этих элементов кухонного инвентаря, для которого понадобятся только подручные средства.

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Одним из быстрых и надежных способов отмыть ручки плиты является использование обычной соды и перекиси водорода. Для этого нужно смешать соду и перекись водорода до образования густой кашицы. Получившуюся смесь можно нанести на загрязнение на ручках и оставить на 10 минут. После этого ручки можно протереть сухой тряпкой, и они заблесчут как новые.

Также, иногда, ручки регулировки можно промыть мыльным раствором, чтобы обеспечить более глубокую очистку. После этого детали также будут сиять как новые.

Общий подход к чистке ручек кухонной плиты заключается в регулярном удалении жира, что может скапливаться на них во время приготовления пищи. Это важно для обеспечения гигиенических условий на кухне и поддержания эстетичного вида кухонного инвентаря.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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