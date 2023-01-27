Как легко очистить стиральную машину от накипи и избавиться от микробов и запаха: простой лайфхак

Как очистить стиральную машину от накипи, микробов и запаха

Стиральную машинку рекомендуется регулярно очищать, чтобы не допустить появление накипи, болезнетворных микроорганизмов и неприятного запаха. Кто покупает специальные средства, но не всем хочется тратить кучу денег на бытовую химию. Обойтись можно и народными методами.

Об одной простой хитрости, которая поможет очистить стиральную машинку от накипи, микробов и запаха, рассказывают опытные хозяйки. Они нашли невероятно простой способ, который поможет привести стиральную машинку в строй без ущерба для бытовой техники.

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Чтобы стиральная машинка снова стала чистой и безвредной для здоровья, примените обычную лимонную кислоту. Это средство уже успел зарекомендовать себя в решении хозяйственных вопросов исключительно с положительной стороны и приобрело широкую популярность в сети. Лимонная кислота хорошо справляется с накипью, убивает бактерии и улучшает запах.

Лимонную кислоту следует насыпать в лоток для порошка. Количество средства зависит от объема барабана стиральной машинки. Обычно требуется от 50 до 100 г в зависимости от загрузки.

Установите температуру 60 градусов и запустите полный цикл стирки. Если стиральная машинка находится в заброшенном состоянии, лучше поднять температуру до 90 градусов.

После стирки следует обработать машинку с помощью тряпки, убрав лишнюю во влагу, и оставить ее в открытом виде на ночь, чтобы она проветрилась.

Раньше мы писали о неожиданном лайфхаке, зачем класть в стиральную машинку влажную салфетку.

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