Как легко очистить унитаз с помощью муки: неожиданный лайфхак

Со временем унитаз загрязняется, а его чистка может оказаться трудной и неприятной задачей. Но с помощью простого лайфхака с мукой вы сможете сделать это без усилий.

Для этого вам понадобится обычная мука, которую вы обычно используете при приготовлении пищи. Насыпьте несколько ложек в унитаз и залейте горячей водой. Тщательно помешайте, дайте раствору настояться в течение 10-15 минут, а затем используйте щетку для очищения унитаза.

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Мука помогает отшелушивать налет и загрязнение с поверхности унитаза, а горячая вода помогает растворить эти загрязнения, что делает отчистку значительно легче и эффективнее.

Также можно сделать более эффективное средство. Для этого берем 3 ст. л. муки, 2 ст. л. соли и 1 ст. л. соды. Все компоненты смешиваем. Чтобы смесь лучше прилипла к стенкам унитаза, увлажняем их, спуская воду. Затем наносим порошок на поверхность. Оставляем так на пол часа, после чего – чистым ершиком.

В общем, использование муки для отчистки унитаза – простой и доступный лайфхак, который может сэкономить ваше время и усилия. При этом не забывайте о безопасности – используйте перчатки и вентилируйте помещение во избежание нежелательных последствий.

Добавим, что избавиться от плохого запаха в санузле поможет еще один дешевый и ароматный продукт.

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