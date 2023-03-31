Как легко очистить утюг за 15 минут: простой лайфхак

Пользователи сети рекомендуют использовать минеральную воду для очистки утюга от накапливающихся со временем отложений и снижающих эффективность работы утюга.

Лучше всего использовать газированную минералку, которая способна легко справиться даже с твердыми загрязнениями. Процедуру рекомендуется проводить над тазиком, поскольку из отверстий на подошве утюга может вытекать размягченная известь.

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Для проведения процедуры нужно заполнить резервуар утюга газированной минеральной водой до максимальной отметки объема и выбрать режим с высокой температурой и функцию отпаривания.

После закипания воды и выхода пара из отверстий на подошве утюга, процедуру повторяют не менее 2-х раз, дождавшись, чтобы вся накипь исчезла. После этого резервуар промывают обычной водой, а подошву утюга очищают мягкой пастой из соды, обычной воды и уксуса.

Если нет газировки, можно воспользоваться лимонной кислотой. Ее содержимое растворяют в 1 стакане теплой воды и используют для заполнения резервуара утюга, после чего производят процедуру очистки по аналогичной схеме.

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