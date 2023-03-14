Как легко очистить засор в раковине с помощью популярного напитка: лайфхак

Как очистить засор в раковине с помощью Coca-cola

В ванной комнате и на кухне засор в раковинах от остатков пищи, мыла или волос – гораздо более распространенная проблема, чем кажется. Однако не всегда для ее решения нужно использовать вантуз или дорогостоящие средства для разблокирования слива.

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Как пишет издание Mirror, для прочистки слива можно использовать чрезвычайно эффективное и доступное средство – кока-колу. Это может звучать неординарно, но этот лайфхак с газированным напитком действительно работает.

Если вы когда-нибудь сталкивались с проблемой засорения раковины в ванной комнате или на кухне, то знаете, как много усилий приходится предпринять, чтобы снова обеспечить нормальный сток воды. Однако, к счастью, существует доступная и эффективная альтернатива дорогостоящим средствам для разблокировки слива.

Использование популярного газированного напитка для прочистки стоков является эффективным способом решения проблемы засорения в раковине. Для этого достаточно просто выложить бутылку кока-когда на дно канализации и подождать некоторое время, пока напиток совершит свое действие.

Отметим, что компания Coca-Cola поощряет применять традиционные чистящие средства. Хотя напиток содержит небольшое количество пищевой кислоты, это касается многих продуктов питания, поэтому он безопасен для использования.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину. Предлагаем также прочесть, как канализацию поможет прочистить велосипедный насос и строительный нейлоновый хомут.

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