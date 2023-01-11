Как легко освежить запах мебели без химии: бюджетный лайфхак

Устранить стойкий запах мебели поможет простой метод с изготовлением дезодоранта для тканей.

Даже если у вас дома нет животных, а также нет проблем с потоотделением и повышенной влажностью в доме, со временем диваны и другая мебель могут приобрести неприятный запах. Избавиться от него помогут не только дорогие специальные чистящие средства, к тому же их эффективность не всегда на самом высоком уровне.

Своим способом поделилась домработница Ванесса Амаро с ником @vanesamaro91 в своем TikTok. Она использует подручные средства для создания дезодоранта для мебели, который будет прекрасной альтернативой дорогостоящим моющим средствам.

Чтобы изготовить дезодорант для ткани, она смешивает 3/4 стакана воды и 1/4 стакана медицинского спирта и кондиционера для белья. Медицинский спирт эффективно убивает микробы, при этом нейтрализуя их запах. А большинство кондиционеров для белья имеют ароматизаторы, которые замаскируют запах алкоголя и оставят мебель свежей и чистой.

Смешайте вещество с водой и распылите его на мебель, для этого можно использовать пульверизатор. После чего запах исчезает.

Точных дозировок кондиционера для белья блоггер не дает, отметив, что можно добавить больше или меньше основного средства, в зависимости от того, какой аромат хотите чувствовать на мебели.

Дома у Ванессы живут 3 собаки, и уверяет, что эта смесь работает эффективно, и является гораздо более дешевой альтернативой брендовым продуктам.

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