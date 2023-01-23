Как легко отбелить подошву кроссовок зубной пастой за считанные минуты: простой лайфхак

В случае, когда нужно срочно привести обувь в красивый вид, следует знать, как быстро отчистить подошву обуви с помощью подручных средств. По меньшей мере, один из них вы точно найдете у себя дома.

Одним из лучших способов отчистить подошву, особенно белую, является зубная щетка и обычная зубная паста. Возьмите старую зубную щетку и нанесите на нее немного пасты, которой подошва будет отбеливаться достаточно эффективно. Принцип чистки такой же, как и зубов. Отбеливающие компоненты в составе пасты также влияют и на текстуру обуви.

Для более плотной очистки можете к пасте добавить пищевую соду, мелкие гранулы которой деликатно очистят даже сильно въевшуюся грязь. На влажную салфетку или губку нанесите соду и почистите белую подошву. Следите за тем, чтобы не запачкать содой ткань.

На старую зубную щетку или губку для посуды можно нанести большое количество хозяйственного мыла и отчистить подошву обуви таким образом. Но этот метод может сработать не с первого раза.

Также можно попробовать способ с жидкостью для снятия лака. Чтобы тщательно отмыть белую подошву кедов, кроссовок или босоножек, сначала обувь необходимо постирать или протереть влажной салфеткой. Нанесите небольшое количество жидкости для снятия лака на чистую салфетку, спонж или губку и протрите подошву обуви. Через несколько секунд благодаря жидкости для снятия лака можно легко удалить грязь из мельчайших царапин. После этого повторно постирайте обувь или подождите, когда запах выветрится во время прогулок.

Отмывать подошву также советуют уксусом. Разведите 0,5 литра воды 1 столовую ложку уксуса. и нанесите жидкость на ватную палочку, после чего очистите обувь.

Также можно использовать сок лимона, который также нужно нанести на спонж и протереть белую подошву обуви.

Раньше мы писали о бюджетном лайфхаке, который поможет сделать обувь водонепроницаемой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!