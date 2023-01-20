Как легко отчистить накипь из утюга: простой лайфхак

Как отчистить утюг от накипи с помощью минеральной воды и парацетамола.

Очистить утюг можно с помощью натуральных средств. Обычно этот процесс не из приятных, ведь этот прибор используется многими почти ежедневно. Именно из-за частой эксплуатации утюга может появляться накипь, особенно если часто применяется режим выпаривания.

Чтобы очистить утюг от неприятного налета, необязательно покупать дорогие специальные средства в магазинах бытовой химии. Необходимые средства можно найти в любом магазине и аптеке.

Чтобы отчистить утюг и избавиться от налета, приобретите таблетки парацетамола и минеральную воду. Эти средства не только помогут избавиться от накипи, но и не дадут разводам появляться на одежде, белье и полотенцах, которые остаются после глажки.

Резервуар для воды утюга очень сложно промыть вручную, ведь отверстие достаточно маленькое и сделать это обычной губкой не получится.

В таком случае вам поможет минеральная шипучая вода, которая сама уберет все загрязнения. Налейте в резервуар для воды и включите прибор на самую высокую мощность, после чего выпустите несколько раз. Эта процедура поможет очистить даже это труднодоступное место.

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