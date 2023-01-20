Як легко відчистити накип з праски: простий лайфхак

Очистити праску можна за допомогою натуральних засобів. Зазвичай цей процес не із приємних, адже цей прилад використовується багатьма майже щоденно. Саме через часту експлуатацію праски може з'являтись накип, особливо, якщо часто застосовується режим випарювання.

Щоб очистити праску від неприємного нальоту, не обов'язково купувати дорогі спеціальні засоби у магазинах побутової хімії. Потрібні вам засоби можна знайти в будь-якому магазині та аптеці.

Щоб відчистити праску та позбутися нальоту, придбайте таблетки парацетамолу та мінеральну воду. Ці засоби не тільки допоможуть позбутись накипу, а ще й не дадуть розводам з'являтись на одязі, білизні та рушниках, які залишаються після прасування через неї.

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Резервуар для води праски дуже складно промити вручну, адже отвір доволі маленький і зробити це звичайною губкою не вийде.

У такому випадку вам допоможе мінеральна шипуча вода, яка сама прибере усі забруднення. Налийте її у резервуар для води та увімкніть прилад на найвищу потужність, після чого випустіть пару декілька разів. Ця процедура допоможе очистити навіть це важкодоступне місце.

Раніше ми писали про те, який із режимів пральної машинки краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними

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