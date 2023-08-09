Как легко отмыть грибы от грязи: лайфхак от опытных грибников

Как очистить грибы от грязи и земли

Уже в августе грибники выходят на тихую охоту и самым умелым удается собрать многие "добычи". Но процесс мытья и чистки грибов обычно требует много времени и усилий.

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Александр Огородников, автор популярного украинского кулинарного Instagram-блога, поделился интересным лайфхаком, который поможет легко и быстро очистить грибы.

Эта методика включает следующие шаги:

Начните со сборки грибов в миску, после чего осторожно залейте холодной водой и удалите первые загрязнения. Переложите грибы на плоскую поверхность, например на лист. Посыпьте их равномерным слоем муки, затем небольшими движениями перемешайте от руки к руке. Оставьте грибы на 10 минут, чтобы мука набрала влагу и поглотила все загрязнения. После этого промойте грибы под холодной проточной водой, чтобы удалить муку и загрязнение. Положите грибы на салфетку или кухонное полотенце, чтобы лишний влаги впитывался.

Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки грибов.

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