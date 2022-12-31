Как легко отмыть микроволновку, избавиться от устаревших пятен и запаха

Микроволновые печи стали едва ли не самым популярным прибором почти на каждой кухне, поэтому у многих часто возникает вопрос о том, как максимально просто и не тратя много времени, отмыть микроволновку от грязи внутри, а также избавиться от неприятного запаха.

Мы собрали простые лайфхаки, у которых не нужно использовать ни одной химии, а также вы почти не запачкаете рук.

Отмыть микроволновку внутри намного проще, чем кажется. Для этого в емкость с водой положите несколько ломтиков лимона, лайма, апельсина или лимонной кислоты, а также яблочный или обычный уксус.

В миску с водой нужно выжать немного цитрусового сока и закинуть кусочки кислого фрукта. После этого в воду добавьте немного уксуса и поставьте раствор разогреваться в микроволновке на высокой мощности в течение нескольких минут.

Когда вода закипит, а стекло дверцы запотеет – выключите микроволновку и оставьте ее примерно на 5 минут, чтобы все остыло. Затем достаньте емкость с жидкостью и протрите внутри микроволновку насухо чистым полотенцем из ткани, которая не оставляет ворса или бумажным полотенцем.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в микроволновке, который остался после разогретой пищи, можно просто оставив микроволновку открытой на определенное время, чтобы запах выветрился. Если это не работает, то насыпьте несколько ложек соды в невысокий стакан или даже на блюдце и поставьте его внутрь микроволновки, не включая его. Дайте соде постоять больше часа, или оставьте ее на ночь, а утром достаньте емкость с содой. Запах должен исчезнуть.

Удалить устаревшие пятна в микроволновке можно с помощью соды. Ее нужно насыпать и втереть в проблемное место влажной тряпкой. Затем – убрать оставшиеся соду. Если с первого раза это не поможет, выполните шаги еще раз.

Чтобы отчистить пятна на дверце микроволновки, посыпьте влажную губку пищевой содой и тщательно очистите дверцу ею. После этого еще раз протрите все влажной тряпкой. Если пятна устарели, смешайте равные части воды и уксуса и протрите этим раствором дверцу, после чего протрите их мокрой тряпкой и протрите досуха. Уксус позволит не только избавиться от пятен, но и очистит дверцу от бактерий.

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