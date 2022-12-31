Як легко відмити мікрохвильовку, позбутись застарілих плям та запаху

Мікрохвильові печі стали чи не найбільш популярним приладом майже на кожній кухні, тому у багатьох часто виникає питання про те, як максимально просто, та не витрачаючи багато часу, відмити мікрохвильовку від бруду всередині, а також позбутися неприємного запаху.

Ми зібрали прості лайфхаки, у яких не потрібно використовувати жодної хімії, а також ви майже не забрудните рук.

Відмити мікрохвильову піч всередині набагато простіше, ніж здається. Для цього у ємність з водою покладіть кілька скибок лимону, лайму, апельсину або лимонної кислоти, а також яблучний чи звичайний оцет.

У миску із водою потрібно вичавити трохи цитрусового соку та закинути шматочки кислого фрукту. Після цього у воду додайте трохи оцту і поставте розчин розігріватися у мікрохвильовій печі на високій потужності впродовж декількох хвилин.

Відео дня

Коли вода закипить, а скло дверцят запітніє – вимкніть мікрохвильову піч і залиште її приблизно на 5 хвилин, аби все охолонуло. Потім дістаньте ємність із рідиною та протріть всередині мікрохвильову піч насухо чистим рушником із тканини, яка не залишає ворсу або ж паперовим рушником.

Щоб позбутися неприємного запаху у мікрохвильовці, який залишився після розігрітої їжі можна просто залишивши мікрохвильову піч відкритою на певний час, щоб запах вивітрився. Якщо це не працює, то насипте кілька ложок соди у невисоку склянку чи навіть на блюдце та поставте її всередину мікрохвильової печі, не вмикаючи її. Дайте соді постояти понад годину, або ж залиште її на ніч, а зранку дістаньте ємність з содою. Запах має зникнути.

Видалити застарілі плями в мікрохвильовці можна за допомогою соди. Її треба насипати та втерти у проблемне місце вологою ганчіркою. Потім – прибрати соду, що залишилися. Якщо з першого разу це не допоможе, виконайте дії ще раз.

Щоб відчистити плями на дверцятах мікрохвильовки посипте вологу губку харчовою содою та ретельно очистіть дверцята нею. Після цього ще раз протріть усе вологою ганчіркою. Якщо плями застарілі, змішайте рівні частини води та оцту і протріть цим розчином дверцята, після чого протріть їх мокрою ганчіркою і витріть насухо. Оцет дозволить не лише позбутися плям, але й очистить дверцята від бактерій.

Раніше ми писали про те, що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились цвіль та поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!