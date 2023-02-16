Как легко прочистить канализацию с помощью кофейной гущи: лайфхак

Рано или поздно каждый может столкнуться дома с такой неприятной проблемой, как засор в канализации. Трубы засоряются остатками пищи и приходится покупать специальные чистящие средства. Однако есть способ решить эту проблему, обойдясь без похода в магазин или вызова сантехника.

Вы можете использовать отходы после приготовления кофе. Об этом способе пишет издание Bestlifeonline. Кроме кофе вам понадобится мыло или моющее средство и кипяток.

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Если вода в вашей раковине или ванной не идет из-за засорения, примените для ее прочистки кофейную гущу:

Смешайте кофейную гущу со средством для мытья посуды и кипятком и залейте в раковину;

Смешайте гущу с мылом и насыпьте в канализацию, затем залейте ее кипятком.

По словам основателя и генерального директора Home Grounds Алекса Азури, эта комбинация сможет разрушить все забивающее ваши трубы.

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