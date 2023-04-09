Как легко спасти пересоленный суп: простой лайфхак
Что делать, чтобы спасти пересоленный суп
Если вы случайно пересолили суп, не стоит паниковать, вам ведь не придется выбрасывать всю кастрюлю вкусного бульона, который вы так терпеливо готовили. Есть простой способ спасти пересоленный суп с помощью крупы и марли.
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Для этого выполните следующие простые действия:
- Возьмите крупу, хорошо впитывающую влагу, например, рис. Обычно достаточно около 1/4 чашки крупы на 1 литр супа;
- Возьмите марлевую ткань и сделайте из нее мешок. Для этого можно использовать также косынку или хлопчатобумажный платок. Просто разложите марлю на плоскую поверхность, поместите в нее крупу, а затем свяжите марлю узлом, образовав мешок с крупой внутри;
- Поместите мешок с крупой в пересоленный суп. Марля обеспечит возможность крупе взаимодействовать с супом, не распадаясь на мелкие частицы, как это может произойти, если добавить крупу без марли;
- Подогревайте суп на среднем огне с марлей в течение 10-15 минут. Крупа начнет впитывать соль из супа, а марля играет роль фильтра, удерживая крупу внутри, а отфильтровывая излишнюю соль и другие отходы;
- После варки извлеките мешок из супа. Вы можете оставить его на несколько минут, чтобы отошли соки из крупы. После этого проверьте вкус супа. Он должен быть менее соленым из-за того, что крупа впитала лишнюю соль в себя.
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