Как легко спасти пересоленный суп: простой лайфхак

Если вы случайно пересолили суп, не стоит паниковать, вам ведь не придется выбрасывать всю кастрюлю вкусного бульона, который вы так терпеливо готовили. Есть простой способ спасти пересоленный суп с помощью крупы и марли.

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Для этого выполните следующие простые действия:

Возьмите крупу, хорошо впитывающую влагу, например, рис. Обычно достаточно около 1/4 чашки крупы на 1 литр супа;

Возьмите марлевую ткань и сделайте из нее мешок. Для этого можно использовать также косынку или хлопчатобумажный платок. Просто разложите марлю на плоскую поверхность, поместите в нее крупу, а затем свяжите марлю узлом, образовав мешок с крупой внутри;

Поместите мешок с крупой в пересоленный суп. Марля обеспечит возможность крупе взаимодействовать с супом, не распадаясь на мелкие частицы, как это может произойти, если добавить крупу без марли;

Подогревайте суп на среднем огне с марлей в течение 10-15 минут. Крупа начнет впитывать соль из супа, а марля играет роль фильтра, удерживая крупу внутри, а отфильтровывая излишнюю соль и другие отходы;

После варки извлеките мешок из супа. Вы можете оставить его на несколько минут, чтобы отошли соки из крупы. После этого проверьте вкус супа. Он должен быть менее соленым из-за того, что крупа впитала лишнюю соль в себя.

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