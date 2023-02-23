Как легко убрать шерсть домашних животных из одежды: самые действенные советы

Шерсть на одежде – это наболевшая проблема у живущих с домашними любимцами. Если у вас дома есть кот или собака, вы уже могли свыкнуться с тем, что полностью убрать их шерсть из одежды практически невозможно. Особенно это нервничает, когда вам нужно куда-то выходить, а животное решило полежать на вашей одежде.

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То, как шерсть прилипает к вещам, зависит от типа ткани и вида самой шерсти. Однако существуют несколько действительно действенных советов, которые помогут быстро почистить одежду:

Липкий ролик. Самый простой способ – приобрести специальный липкий валик для шерсти. Этот простой и быстрый вариант чистки одежды. Главным недостатком является то, что липкая лента быстро кончается и приходится тратить деньги на новые ролики; Влажная губка. Если у вас нет валика для шерсти, вам поможет обычная губка для посуды. Это самый простой и бюджетный способ. Чтобы чистка была более эффективной, губку следует немного смочить водой. Можно использовать как мягкую, так и жесткую часть губки в зависимости от вида ткани. Обязательно берите новую и чистую губку, чтобы не испортить вещи; Пылесос. Длинную и густую шерсть обычной губкой снять с пальто или пиджака очень сложно. Поэтому для владельцев длинношерстных домашних животных подойдет способ очистки с помощью пылесоса. Эффективность этого метода зависит от жесткости щетки и мощности двигателя бытового прибора. К тому же вряд ли вы сможете убрать мелкую шерсть даже со специальными насадками; Бритва. Этот метод требует гораздо больше времени, чем губка и ролик. Вместе с шерстью вы сможете убрать из одежды и катышки. Но следует учитывать, что бритву можно использовать не на всех видах ткани; Влажные руки. Этот способ подойдет, если под рукой нет вещей, указанных выше. Мокрыми руками тоже можно убрать шерсть из одежды. Но делать это нужно чистыми руками и осторожно, чтобы не сильно намочить и не запачкать вещи.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от шерсти животных из одежды, исправив его с влажными салфетками.

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