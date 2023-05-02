Как легко убрать шерсть из одежды, когда нет ролика: простой лайфхак

Шерсть животных и ворс могут портить вид даже самой идеальной одежды, а их очищение может быть тяжелым и занимать много времени. Обычно для этого используют липкий ролик, смоченную водой одежду, скотч или даже капроновые колготки. Но если вам не удалось найти ни один из этих предметов, есть альтернативный метод, который может помочь.

Читайте также: Как убрать шерсть животных из одежды

Чтобы быстро удалить ворс и шерсть из одежды, вам понадобятся резиновая перчатка и лак для волос. Сначала наденьте перчатку на руку, а затем сбрызните ее лаком для волос. Далее пройдитесь перчаткой по всей поверхности одежды. Липкая поверхность перчатки сохранит все волосы и шерсть, оставляя вашу одежду безупречной.

После использования перчатку можно промыть водой, высушить и сохранить в следующий раз. Вы можете быть уверены, что этот простой, но эффективный метод поможет сохранить вашу одежду в безупречном состоянии, независимо от того, есть ли у вас специальные средства для очистки от шерсти и ворса.

Напомним, ранее мы писали о том, как навсегда забыть о проблеме волос и шерсти в стиральной машине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!