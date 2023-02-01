Как легко заправить нить в иглу: 3 китайских лайфхака

Даже если ваша одежда рвется не часто, иногда ее приходится зашивать собственноручно. В некоторых случаях бывает трудно заправить нить в иглу с первого раза. Они тратят на это не только лишнее время, но и нервы.

Возможно, у иглы слишком маленькое ушко, или у вас слишком ворсинчатые нити. В таком случае вам помогут 3 китайских лайфхака, которые помогут справиться с проблемой. Ими поделился Youtube-канал "Волшебная еда".

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Как быстро заправить нить в иглу:

Воспользуйтесь старой зубной щеткой. На нее положите нить и насадите иглу сверху на щетинки, чтобы в ушко проскользнула и сама нить; Разложите нить на ладони и попробуйте накрутить ее на иглу, энергично потерев иглой по ладони. Нить должна проскользнуть в ушко, образовав узел. Тогда остается просто протащить ее. Этот способ работает с иглами иглы с любой толщиной ушка; Можно создать устройство для втягивания иглы в проушину, воспользовавшись щеткой для уборки дома. Отрежьте одну длинную ворсинку, сложите ее пополам и закрепите скотчем между двумя крупными монетами. Наденьте иглу на ворсину и перемещайте ее на самый конец – как можно ближе к скрепленным монетам, а нить продвиньте с другой стороны, заправляя ее в сгиб ворсины. Снимая иглу, вы захватите нить и она окажется уже заправленной в ушко.

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