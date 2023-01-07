Как меньше платить за газ, свет и воду: доступные способы экономии

В Украине коммунальные тарифы в 2023 году будут "заморожены" как минимум на время действия военного положения. Однако и это не спасает от того, что выкладывать ежемесячно за коммуналку приходится немалая сумма.

Однако украинцы сами могут корректировать платежки, если будут экономить на коммуналке. Для этого следует изменить свои бытовые привычки.

Специалисты советуют в первую очередь устанавливать счетчики на тепло, газ, электричество и воду – так вы будете платить только за потребленные ресурсы.

Чтобы экономить в доме тепло и газ, нужно позаботиться об утеплении дома. А на батарее отопления установите терморегуляторы, чтобы подкручивать температуру, когда уходите из дома.

Сам радиатор нельзя заслонять шторами или мебелью. За ними к стене следует установить оклеенный фольгой "фанерный щит".

Также специалисты советуют покрасить батареи отопления в темный цвет – это должно увеличить теплоотдачу.

Окна и двери в доме тоже следует утеплить, чтобы уменьшить выход тепла наружу.

Старайтесь, чтобы температура воздуха в доме не превышала 18 градусов.

Для экономии газа пищу следует готовить на среднем огне – пламя от конфорки не должно выходить за пределы дна посуды. Именно на кончиках пламени самая высокая температура, поэтому еда быстрее приготовится именно таким образом.

Чтобы экономить на воде, позаботьтесь об исправной сантехнике – чтобы ничто не протекало и не прокрапывало.

Во время чистки зубов или во время бритья закрывайте кран, чтобы вода не текла постоянно. Таким образом, можно сэкономить до 45 литров воды за несколько минут.

Во время мытья посуды не делайте это под проточной водой – возьмите глубокую миску, промойте в ней посуду, затем так же сполосните ее от моющего средства.

Следует чаще отказываться от приема ванны – используйте душ. В месяц эта привычка сэкономит вам до 500 литров воды.

Посудомоечную и стиральную машину загружайте до максимума.

Овощи и фрукты мойте в тазике или миске.

Следует позаботиться и об унитазе – если заменить бачок и имеющий два режима смывания, можно экономить до 20 л воды в день.

Экономить на потреблении электричества можно благодаря привычке постоянно выключать свет, выходя из помещения, также стоит сменить лампочки накаливания на экономные.

Кстати, если установить специальный многотарифный счетчик, можно экономить на свете, если вы будете включать стиралку или посудомойку на ночь – ночной тариф на свет на 30% ниже, чем дневной.

Также следует позаботиться, чтобы ваши электроприборы обладали высоким классом энергоэффективности.

Возьмите за привычку выключать из розетки все приборы, которыми вы не пользуетесь в настоящее время.

Вы сэкономите на электричестве, если будете правильно эксплуатировать холодильник – он не должен стоять рядом с обогревателями и плитами. Не забывайте размораживать холодильник – чем толще слой льда на его стенках, тем больше он будет потреблять энергии. Никогда не кладите в холодильник горячие продукты, не держите надолго открытую его дверцу.

Напомним, что украинцы могут претендовать на перерасчет суммы в платежках за коммунальные услуги. Однако эта услуга касается только тех, у кого не установлены счетчики или коммунальные услуги предоставлены низкого качества.

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