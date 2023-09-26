Как мгновенно уничтожить сорняки без использования вредных химикатов: советы дачников

Сорняки могут быть худшим кошмаром садовода, поскольку они могут быстро захватить сад и уничтожить растения. К счастью, один специалист по садоводству объяснил свои испытанные методы избавления от сорняков без использования химикатов.

Есть два метода, которые позволят не использовать агрессивную химию. Об этом сообщает Express.co.uk.

Первый метод требует только мусорного контейнера и кольев для палатки, чтобы естественным образом уничтожить сорняки. Этот способ подходит, если нужно устранить много сорняков.

Нужно взять мусорную веревку и при помощи палаточных колков пристегнуть ее на большом участке с сорняками. Это приведет к уменьшению света, которое помогает сорнякам фотосинтезировать.

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Это также снизит влажность и питательные вещества, которые нужны растениям, и они медленно, но верно вымрут. Это действительно хороший, экологически безопасный метод массового уничтожения сорняков.

Второй метод предполагает обжиг нежелательных растений. При использовании обжигателя сорняков с бутаном сорняки "почти мгновенно" отмирают, без какого-либо накопления или негативного влияния на местную среду.

Нужно приобрести обжигатель, подсоединить газовый баллон и знать о клапане, который регулирует количество используемого газа. Однако этот метод использует огонь, поэтому очень важно убедиться, что соблюдают простые правила безопасности.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них могут привлечь тараканов.

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