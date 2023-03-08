Как можно использовать испорченные фрукты и прокисшее молоко: проверенные временем советы

Во времена СССР, когда товары были не всегда в достаточном количестве, люди использовали разные лайфхаки, чтобы экономить продукты и не тратить лишние деньги. Один из таких способов – использование испорченных фруктов и прокисшего молока.

Несмотря на то, что использование испорченных продуктов может быть опасно для здоровья, раньше это было необходимостью. Современные технологии позволяют сохранять продукты на более длительный срок без потери полезных свойств, но некоторые традиции все еще живут в наше время.

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Экономные жители СССР никогда не выливали испортившееся молоко. Кислое молоко и сейчас часто используют в качестве основы для блинов и пирогов, а просроченный сыр – для творожников. Прокисшее молоко также использовали для выпечки хлеба, кисломолочного соуса, кисломолочного напитка и йогурта.

Фрукты, уже не пригодные для еды в сыром виде, можно было использовать для выпечки пирогов, компотов и варенья. Из залежавшихся бананов получалось вкусное печенье или банановый хлеб, а из морковного жмыха – вкусные кексы.

Существовали также разные рецепты, помогавшие продлить срок хранения продуктов. Например, яблоки можно хранить, обматывая их газетными листами и храня в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, можно ли есть яблоки, у которых липкая и скользкая кожура.

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