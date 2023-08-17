Как мыть окна и зеркала, чтобы не оставалось разводов: 2 главных совета

Как отмыть окна и зеркала без разводов

Бережный уход за стеклянными поверхностями – задача, стоящая перед любой хозяйкой. Опытные домохозяйки и специалисты по уборке делятся секретами, как получить идеальную чистоту без следов от пальцев, ворса или волос.

Читайте также: Как легко очистить акриловую ванну до блеска: вам помогут простые средства, находящиеся под рукой дома

Максин Дуайер, специалист по уборке, раскрывает изданию Express простой и эффективный метод мытья стеклянных поверхностей без разводов, применяя всего два доступных ингредиента – воду и мыло.

Прежде всего, растворите мыло в теплой воде так, чтобы образовалась пена. Окуньте швабру или тряпку в этот раствор и тщательно очистите стекло от грязи.

Чистите стекло поэтапно, делите его на секции и двигайтесь сверху вниз. После очистки первого участка, смочите швабру или тряпку в чистой воде и смойте мыльный раствор. Последний шаг – протрите окно микрофиброй до сухого.

Чистка зеркал без разводов: простой метод Джон Катс, эксперт по MeandMyGlass, открывает секрет идеально чистых зеркал – нет нужды в дорогих моющих средствах. Для достижения безупречности хватит увлажненной тряпки для размягчения пятен на стекле, а затем используйте микрофибру, совершая круговые движения для полировки поверхности.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!