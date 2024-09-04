Как на украинском называть брюки и штаны: Авраменко указал на распространенную ошибку

Известный украинский языковед и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко напомнил украинцам о правильном употреблении некоторых распространенных слов. В рамках своего языкового урока он обратил внимание на две распространенные ошибки, часто встречающиеся в повседневной речи.

Авраменко вспомнил, что еще несколько лет назад на улицах городов можно было увидеть объявления о продаже одежды со словами: "Самые дешевые брюки". Языковед подчеркнул, что в такой фразе сразу две ошибки. Первая – это использование слова "брюки".

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В украинском языке этому русскому слову отвечает "штаны", которое и есть правильный вариант.

"Наши словари не знают слова "брюки". Украинское слово для этого – "штаны". Однако прилагательное "брючное" в нашем языке существует. К примеру, брючный костюм", – объяснил Авраменко.

Второе распространенное заблуждение – это использование слова "самый" в значении наивысшей степени признака. Это является примером суржика, и вместо "самый" следует использовать префикс "най". Авраменко подчеркнул: Не "самий дешевий", а "найдешевший". И не "самий смачний", а "найсмачніший".

Таким образом, языковед призвал соблюдать правила украинского языка и избегать употребления русизмов и суржика в повседневной речи.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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