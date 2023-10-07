Как на украинском сказать 'штопор': блоггер назвал соответствие

В украинском языке слово "штопор" имеет несколько соответствий. В 30-х годах прошлого века советская политика искореняла все отличия от русского языка, из-за чего многие слова перестали употребляться.

Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал о таких украинских словах. Он поделился видео на своей странице в Instagram.

В частности, слово "штопор" можно заменить на: "корктяг" или "вивертку". В то же время, вино правильно не "відкривати", а "відкорковувати".

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "перчатки"

Кроме этого, на украинском правильно говорить, что вино не "бродит", а "шумує". А для слова "сомелье" в украинском языке существует соответствующий "виняр".

На украинском языке также можно сказать "бокал", однако удельнее будут слова "келих" и "чара".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !